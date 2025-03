Polizei Hamburg

POL-HH: 250318-1. Polizei ermittelt Tatverdächtigen zu Tankstellenüberfällen

Hamburg (ots)

Tatzeitraum: vom 08. bis 12.03.2025

Tatorte: Hamburg-Billstedt, Kattensteert und Hamburg-Othmarschen, Behringstraße

Die Hamburger Kriminalpolizei hat einen 17-jährigen Mann ermittelt, der im März zwei Tankstellen in Billstedt und Othmarschen überfallen haben soll.

Hinsichtlich des Überfalls auf die Othmarschener Tankstelle wird auf die vorangegangene Pressemitteilung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5990103, verwiesen.

Am Tatort gesicherte Fingerabdrücke führten die Ermittlerinnen und Ermittler auf die Spur des amerikanischen Staatsangehörigen, woraufhin die Staatsanwaltschaft Hamburg einen Eil-Durchsuchungsbeschluss für die Wohnunterkunft des Jugendlichen in Lunden (Schleswig-Holstein) erließ. Einsatzkräfte der Polizei Tellingstedt vollstreckten diesen am vergangenen Freitag (14.03.2025) und stellten hierbei Beweismittel sicher.

Der Tatverdächtige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen vor Ort entlassen.

Unter anderem Videoaufnahmen erhärteten den Verdacht, dass der 17-Jährige auch für den Überfall auf eine Billstedter Tankstelle am 08.03.2025 als Tatverdächtiger in Betracht kommt. In diesem Fall hielt sich ein zunächst Unbekannter ebenfalls in dem Verkaufsraum auf, bedrohte einen 43-jährigen Mitarbeiter unvermittelt mit einem Messer und flüchtete anschließend mit geraubtem Bargeld.

Die bisherigen Ermittlungen wurden beim Raubdezernat der Region Mitte II (LKA 164) geführt, dauern an und sollen im weiteren Verlauf über die Staatsanwaltschaft Hamburg an die Staatsanwaltschaft Itzehoe übergeben werden.

Zim.

