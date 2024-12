LPI-SHL: Berauscht unterwegs

Wasungen (ots) - Am Freitag, 06.12.2024 kam es in Wasungen, Untertor zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein unbekannter Sattelzug geriet auf die Gegenfahrbahn und streifte den entgegenkommenden Pkw. Hierbei entstand leichter Sachschaden. Der Sattelzug fuhr ohne anzuhalten weiter. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen zu melden, Tel. 03693/591-0. Rückfragen bitte an: ...

