Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug beschädigt und Unfallstelle verlassen

Barchfeld (ots)

In der Zeit vom 05.12.2024, 17:30 Uhr bis 06.12.2024, 08:00 Uhr wurde ein PKW Opel in der Querstraße in Barchfeld beschädigt. Dieser stand am Fahrbahnrand. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Verursacher verließ den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer Hinweise zu einem möglichen Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der PI Bad Salzungen unter der Nummer: 03695/5510.

