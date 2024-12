LPI-SHL: 4 x Trunkenheitsfahrt

Suhl (ots) - Zwischen dem 05.12.2024, 00.00 Uhr und dem 06.12.2024, 10.00 Uhr wird der in der Carl-Fiedler-Straße in Suhl geparkte Hyundai eines 62jährigen Mannes aus Suhl durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig. Der Schaden am geparkten Fahrzeug beträgt ca. 2000,- Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

