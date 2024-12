LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Suhl (ots) - In der Zeit von Dienstagabend bis Donnerstagvormittag drehten bislang unbekannte Täter eine Holzschraube in den Hinterreifen eines schwarzen BMW's, welcher auf einem Parkplatz in der Pfarrstraße in Suhl abgestellt war. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0314440/2024 beim Inspektionsdienst Suhl. Rückfragen bitte an: ...

mehr