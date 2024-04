POL-K: 240424-1-K/LEV Einsatzzahlen 2023 für Köln und Leverkusen - Einladung Pressekonferenz

Köln (ots) - Die Polizei Köln hat in der Nacht auf Dienstag (23. April) an der Gremberger Straße Höhe Kroppacher Straße in Gremberg den 28 Jahre alten niederländischen Fahrer eines Land Rover vorläufig festgenommen. Gegen 3.50 Uhr hatte der alkoholisierte SUV-Fahrer bei seinem spontanen Versuch, einer Polizeikontrolle mit hoher Geschwindigkeit zu entgehen, ...

mehr