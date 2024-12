Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit geklauten E-Scooter unterwegs

Bad Salzungen (ots)

Am Samstag, den 07.12.2024 gegen 21:00 Uhr fiel den Beamten der PI Bad Salzungen ein E-Scooter aus, welcher mit 2 Personen besetzt war. Dieser wurde daraufhin in der Hersfelder Straße in Bad Salzungen kontrolliert. Zunächst wurde festgestellt, dass der E-Scooter nicht versichert war. In der Folge konnte festgestellt werden, dass der E-Scooter im Oktober diesen Jahres aus einem Keller entwendet wurde. Durch weitere Ermittlungen konnte ein weiterer entwendeter E-Scooter festgestellt werden. Beide Fahrzeuge konnten den Eigentümer übergeben werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell