POL-HH: 250318-2. Zeugenaufruf nach schwerem Raub in Hamburg-Jenfeld

Tatzeit: 17.03.2025, 21:15 Uhr; Tatort: Hamburg-Jenfeld, Bekkamp

Zwei Unbekannte haben am Montagabend einen Mann im Stadtteil Jenfeld überfallen und verletzten ihn hierbei. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand des zuständigen Raubdezernats (LKA 154) befand sich eine Pflegekraft auf einem Parkplatz im Bekkamp, zwischen Öjendorfer Damm und Bekkampsweg, um eine Patientin aufzusuchen. Unmittelbar nach dem Aussteigen aus seinem Fahrzeug, kamen zwei etwa 175 cm große und schlanke Unbekannte auf den 26-Jährigen zu und forderten die Herausgabe seines Mobiltelefons. Als der Mann dieser Aufforderung nicht nachkam, schlugen die Personen auf den Geschädigten ein und verletzten ihn mit einem spitzen Gegenstand. Hierdurch erlitt dieser Verletzungen im Gesicht und in einem Bein.

Anschließend flüchteten die Angreifer, die beide kurze Haare hatten und von denen einer mit einer hellen und der andere mit einer dunklen Jogginghose bekleidet war, mit dem erlangten Raubgut in unbekannte Richtung.

Der 26-Jährige begab sich zunächst an seine Wohnanschrift in Schleswig-Holstein und verständigte von dort die Polizei. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den Mann und transportierte ihn in ein Krankenhaus.

Die ersten Ermittlungen führte die Polizei Reinbek gemeinsam mit dem Kriminaldauerdienst (LKA 26). Diese wurden mittlerweile vom LKA 154 übernommen und dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei insbesondere eine Zeugin, welche zum Tatzeitpunkt in ihrem Fahrzeug, augenscheinlich einem VW Golf, auf dem Parkplatz anwesend gewesen sein soll, sich an die Polizei zu wenden. Darüber hinaus werden Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu den mutmaßlichen Räubern geben können, gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

