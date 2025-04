POL-SO: Verkehrsunfall mit schwer verletzten Radfahrer

Bad Sassendorf (ots) - In der vergangenen Nacht drangen unbekannte Täter zwischen etwa 02:30 Uhr und 3 Uhr in ein Geschäft in der Schützenstraße ein. Die Unbekannten hebelten nach ersten Ermittlungen die Zugangstür zu den Geschäftsraum auf, indem sich neben dem Lotto- und Tabakwarenverkauf auch ein Postschalter befindet. Im Anschluss entwendeten die Täter eine noch unbekannte Menge an Tabakwaren und flüchteten mit dem Diebesgut vom Tatort. Die Kriminalpolizei ...

