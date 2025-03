Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg und Halstenbek - Verkehrskontrollen im Rahmen der länderübergreifenden Roadpol-Aktion - Schwerpunkt Ablenkung-Handy-Gurt

Pinneberg-Halstenbek (ots)

Am 10.03.2025 (Montag) führten 12 Beamte des Polizeirevieres Pinneberg Kontrollen an zwei Standorten durch. In der Zeit von 08.00 Uhr - 11.30 Uhr kontrollierten die Beamten in der Lübzer Straße in Halstenbek und von 12.00 Uhr - 15.30 Uhr in der Richard-Köhn-Straße in Pinneberg.

Im Rahmen der Kontrollen mussten die Beamten mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten.

Hierzu zählten:

28 x unerlaubte Nutzung Handy am Steuer, 11 x nicht angelegter Gurt, sowie 38 weitere Ordnungswidrigkeiten, die sich hauptsächlich auf Überschreitung des Hauptuntersuchungstermins, ruhender Verkehr, nicht mitgeführte Papiere oder Mängel an lichttechnischen Einrichtungen beliefen. Bei insgesamt 6 eingeleiteten Strafverfahren handelte es sich in einem Fall um Fahren ohne Fahrerlaubnis und in 5 Fällen um Vergehen gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Ablenkung am Steuer verringert die Aufmerksamkeit auf das Verkehrsgeschehen und verlängert die Reaktionszeit. Wer bei 50 Km/h nur zwei Sekunden auf sein Handy schaut, ist fast 30 Meter im "Blindflug" unterwegs. Das sind 30 Meter, die als Reaktions- und Bremsweg fehlen können. Die Nutzung des Handys während der Fahrt erhöht das Unfallrisiko um mindestens das Vierfache. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an die Vernunft aller Fahrerinnen und Fahrer, auch vor dem Hintergrund der eigenen Sicherheit.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell