Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tangstedt; Wiemerskamp - Täter brechen Einbruchsversuch ab - Polizei sucht Zeugen

Tangstedt (OD) (ots)

In der Zeit vom 07.03.2025 (Freitag, 18.00 Uhr) und dem 08.03.2025 (Samstag, 18.00 Uhr) ist es in der Sandkoppel zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen. Der oder die Täter brachen ihr Vorhaben ab und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die Eigentümer des Hauses waren in dem genannten Tatzeitraum nicht ortsanwesend. Bei Rückkehr wurde festgestellt, dass Unbekannte versucht hatten gewaltsam in das Haus einzudringen. Diesbezüglich eindeutige Aufbruchspuren konnten von den eingesetzten Beamten festgestellt und gesichert werden. Warum der oder die Täter den Versuch abbrachen, ist derzeit nicht bekannt. Es steht aber fest, dass er oder sie es nicht ins Innere des Hauses geschafft haben.

Die Ermittlungen zu dieser Tat werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum und in Tatortnähe verdächtige Feststellungen gemacht haben, können diese unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitteilen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell