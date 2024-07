Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Anrufe in Betrugsabsicht

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Linz (ots)

Im Laufe des gestrigen Tages, wurden der Polizeiinspektion Linz 3 Vorfälle bekannt, in denen bislang unbekannte Täter versuchten durch betrügerische Anrufe/SMS Geld zu bekommen. Im ersten Fall wurde eine 57 jährige Frau aus Dattenberg in bekannter Weise angeschrieben. Es wurde vorgegeben, dass der Sohn eine neue Handynummer habe. Die Frau erkannte den Betrugsversucht sofort und erstattete Anzeige. In zwei weiteren Fällen rief ein angeblicher Polizeibeamter an und erklärte, dass jeweils nahe Angehörige einen schweren Unfall verursacht haben und nun zur Abwendung einer Haftstrafe eine hohe 5 stellige Summe übergeben sollen. Die Adressaten, ein 55 jähriger Mann aus Ockenfels und ein 84 jährige Mann aus Hammerstein reagierten auch hier richtig, beendeten das Gespräch und informierten die Polizei. Es kam in keinem der Fälle zu Schadenseintritten, was dem besonnenen Verhalten der Anzeigenerstatter zu verdanken ist.

