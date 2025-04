Polizei Köln

POL-K: 250422-2-K Jogger greift Hundehalter an - Zeugensuche nach Körperverletzung in Köln-Weiden

Köln (ots)

Die Kriminalpolizei sucht nach der Körperverletzung zum Nachteil eines Hundehalters (42) am 9. April (Mittwoch) in Köln-Weiden nach einem dunkelhaarigen Jogger mit Vollbart.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge soll der Gesuchte den 42-Jährigen gegen 18.30 Uhr auf der Hundewiese an der Kronstädter Straße zunächst verbal beleidigt haben. Anschließend soll der aggressive auftretende Mann den Kölner unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen und in den Bauch getreten haben. Danach soll der mit hellem Teint beschriebene Jogger in unbekannte Richtung davongelaufen sein. Der 42-Jährige erlitt bei dem Angriff Gesichtsverletzungen, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Laut Angaben des Geschädigten trug der Unbekannte ein graues T-Shirt sowie eine kurze graue Adidas-Sporthose.

Das Kriminalkommissariat 53 hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zur Tat und/oder der Identität des Angreifers machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell