Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Darmsheim: Trickdieb schlägt in der Raunsstraße zu

Ludwigsburg (ots)

Unter dem Vorwand, die Rauchmelder überprüfen zu müssen, verschaffte sich ein Unbekannter am Samstagmorgen (05.04.2025) gegen 09:45 Uhr Zugang zur Wohnung einer 87-Jährigen in der Raunsstraße in Darmsheim. Dort suchte er mutmaßlich nach Wertsachen und schaffte es, im Schlafzimmer der Seniorin verschiedene Schmuckstücke in noch unbekanntem Wert an sich zu nehmen. Als die 87-Jährige misstrauisch wurde, verließ der Unbekannte die Wohnung, angeblich um noch Werkzeug holen zu müssen. Der Unbekannte soll etwa 60 Jahre alt gewesen sein, konnte von der Geschädigten aber nicht näher beschrieben werden. Sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt nimmt der Polizeiposten Sindelfingen-Maichingen unter Tel. 07031 20405-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

