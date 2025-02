Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sondereinsatz Verkehr: Ergebnisse

Lüdenscheid (ots)

Am Montag hat die Polizei des Märkischen Kreises vom Morgen an bis in die Nachmittagsstunden an gleich mehreren Kontrollstellen die Durchfahrtsverbote nach der Brückensperrung kontrolliert, sowie weitere Verstöße aufgedeckt. Dazu standen Polizeibeamte zum Beispiel an der L692, an der Brunscheider Straße, der Herscheider Landstraße, Im Olpendahl, sowie an weiteren Umleitungs- und Ausweichrouten. 62 Fahrzeuge über 3,5t wurden kontrolliert, 19 verstießen gegen das Durchfahrtsverbot, davon waren 16 im Ausland zugelassen. An 20 Fahrzeugen über 3,5t war die Fahrzeugtechnik mangelhaft und entsprechende Verstöße wurden geahndet, sechs Fahrzeuge wurden am gestrigen Tag wegen der Gefährdung der Verkehrssicherheit stillgelegt, fünf weitere wegen technischer Mängel. In fünf Fällen wurde zudem die Ladungssicherung nicht vorschriftsmäßig eingehalten, nach Alkohol und Drogen wurde ebenfalls geschaut, zum Glück ohne Ergebnis. Im Rahmen des Einsatzes wurden zwei Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt. 300 mal wurden Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, 169 mal befuhren Leute verbotswidrig "Anlieger frei" - Straßen. Doch neben der Ahndung von Verstößen stand auch der persönliche Kontakt zwischen Polizei und Fahrzeugführern im Vordergrund. Hier konnten viele Gespräche zur Verkehrssicherheit geführt werden. Auch zukünftig wird es weiterhin solche Einsätze geben. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell