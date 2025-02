Lüdenscheid (ots) - Autoaufbrüche Mindestens fünf Fahrzeuge wurden von Samstag auf Sonntag zwischen 17-09 Uhr an der Königsberger Straße aufgebrochen. Die unbekannten Täter machten sich gewaltsam an den Türen zu schaffen und gelangten so in den Besitz von Werkzeugen und anderen Gegenständen. Praxiseinbruch In der Nacht auf Freitag sind Unbekannte in eine Arztpraxis an der Hohfuhrstraße eingebrochen und haben ...

