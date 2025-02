Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sondereinsatz "Sichere Fahrt"

Meinerzhagen / Kierspe (ots)

Am Freitag führten Beamte der Polizeiwache Meinerzhagen in den Abendstunden an unterschiedlichen Kontrollstellen Verkehrskontrollen durch. Zunächst wurden Geschwindigkeitskontrollen im Bereich Willertshagen und im Bereich der Marienheider Straße (Meinerzhagen) sowie an der B54 in Höhe des Buswendeplatzes (Kierspe) durchgeführt. In Meinerzhagen konnten zwölf Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden, davon zehn Verwarngelder und zwei Ordungswidrigkeiten. Im Bereich Kierspe konnten sieben Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden. Davon 4 Verwarngelder und 3 Ordnungswidrigkeiten. Außerdem wurde ein Fahrzeugführer kontrolliert, welcher während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurden Kontrollen an der Friedrich-Ebert-Straße in Kierspe durchgeführt. Dort wurden sowohl Geschwindigkeitskontrollen als auch Kotrollen im Hinblick auf Alkohol- und Drogenverstöße umgesetzt. Es wurden acht Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Davon drei Verwarngelder und fünf Ordnungswidrigkeiten. Gegen 22:30 Uhr wurde an der Kölner Straße in Kierspe ein Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Dieser stand unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken und wurde daraufhin zur Polizeiwache in Meinerzhagen verbracht. Dort wurde eine Atemalkoholmessung durchgeführt. In Meinerzhagen wurde außerdem ein Fahrzeugführer kontrolliert, dieser bog verbotswidrig nach links von dem dortigen Tankstellengelände ab. Auch künftig wird es immer wieder Kontrollen solcher Art geben. (lubo)

