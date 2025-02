Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Aufbruch, Einbruch, Angriff

Lüdenscheid (ots)

Autoaufbrüche

Mindestens fünf Fahrzeuge wurden von Samstag auf Sonntag zwischen 17-09 Uhr an der Königsberger Straße aufgebrochen. Die unbekannten Täter machten sich gewaltsam an den Türen zu schaffen und gelangten so in den Besitz von Werkzeugen und anderen Gegenständen.

Praxiseinbruch

In der Nacht auf Freitag sind Unbekannte in eine Arztpraxis an der Hohfuhrstraße eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten einen Verkaufsraum, es fehlt eine Geldkassette. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Hinweise. Die Tat geschah zwischen 18:30-09:15 Uhr. (lubo)

Streit und Angriff

Wegen eines lautstarken Streits rückte die Polizei am Freitagabend zur Heedfelder Straße aus. Die Polizeibeamten trennten einen Mann und eine Frau voneinander. Der 32-jährige weigerte sich jedoch fortwährend, den Anweisungen der Polizeibeamten zu folgen. Als er gefesselt werden sollte, griff er einen der Beamten an. Er wurde überwältigt und in Gewahrsam genommen. Zwei Polizeibeamte erlitten Verletzungen, blieben jedoch dienstfähig. Wegen des ursprünglichen Sachverhalts bekam der Mann eine Anzeige wegen Körperverletzung und Freiheitsentziehung sowie obendrauf Anzeigen wegen Widerstands und eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (cris)

