POL-LB: Steinenbronn: Unbekannte verursachen mit Linienbus hohen Sachschaden - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (06.04.2025) zwischen 10:00 Uhr und 22:00 Uhr betraten bislang unbekannte Täter ein Betriebsgelände in der Gottlieb-Daimler-Straße in Steinenbronn. Die Täter stiegen in einen abgestellten Linienbus und es gelang ihnen, diesen zu starten. Anschließend fuhren sie vom Betriebsgelände in ein angrenzendes Industriegebiet, bevor sie den Bus wieder auf dem Gelände abstellten. Auf der Fahrt verursachten die Unbekannten sowohl am Bus als auch an einem Gebäude sowie an einer Mülltonne auf dem Betriebshof einen Gesamtsachschaden von etwa 17.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 07031 13-2500 oder per E-Mail unter boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

