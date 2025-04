Polizei Köln

POL-K: 250417-1-K/REK Festnahme nach Tötungsdelikt in kommunaler Unterkunft - Richter erlässt Haftbefehl wegen Totschlags

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 5 vom 14. April: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6013257

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

In der Nacht auf Dienstag (15. April) gegen 0.30 Uhr hat eine Mordkommission der Polizei Köln in einer Flüchtlingsunterkunft in Kerpen-Sindorf (Rhein-Erft-Kreis) einen 26 Jahre alten Syrer festgenommen. Der Mann ist dringend verdächtig, seinen 29-jährigen Bruder im Verlauf eines Streits in der Nacht auf Samstag (12. April) in dessen Wohnraum getötet zu haben. In seiner Vernehmung bestritt der Festgenommene jede Tatbeteiligung. Er lässt sich anwaltlich vertreten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Haftrichter am Mittwoch (16. April) Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags gegen den Mann.

Kurz vor seiner Festnahme hatte der in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) gemeldete 26-Jährige die Kerpener Unterkunft aus bislang ungeklärten Gründen wieder aufgesucht. Daraufhin hatte der Sicherheitsdienst umgehend die Polizei alarmiert Die Ermittlungen, auch zur Motivlage, dauern an. (cg/al)

