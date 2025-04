Polizei Köln

POL-K: 250416-3-K Drogen bei Polizeikontrolle sichergestellt - 32-Jähriger festgenommen

Köln (ots)

Am Dienstagabend (15. April) haben Polizisten einen unter Betäubungsmitteln stehenden Autofahrer (32) festgenommen und in seinem Audi Cannabis, Amphetamin, Ecstasy und dazugehörige Verkaufsutensilien sichergestellt. Ihm wird neben dem Fahren unter Drogeneinfluss auch der Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen.

Gegen 23.30 Uhr hatte eine aufmerksame Zeugin den in Schlangenlinien fahrenden Audi A4 auf der Bundesautobahn 57 in Fahrtrichtung Köln gemeldet. Als der Fahrer kurze Zeit später auf den Rastplatz Köln-Esch abbog, trafen hinzugerufene Polizisten den 32-Jährigen noch bei laufendem Motor an. Bei der Überprüfung von Fahrer und Wagen stellte sich schnell heraus, dass die Autokennzeichen als gestohlen gemeldet worden waren. Dazu fanden die Beamten im Innenraum ein Messer, einen Hammer, zwei Schraubendreher und anderes Werkzeug. Polizisten nahmen den 32-Jährigen, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, mit zur Wache und ordneten eine Blutprobe an. Der Audi wurde als Beweismittel sichergestellt. Derzeit wird geprüft, ob der 32-Jährige für die Zigarettenautomatensprengung in Köln-Poll von Sonntag (13. April) in Frage kommt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6012281). (ja/al)

