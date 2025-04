Polizei Köln

POL-K: 250415-1-K Unbekannter sticht mit Messer auf zwei Männer ein - Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 3 vom 5. April 2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6006783

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann, der in der Nacht zum 4. April 2025 zwei 25 Jahre alte Männer in Köln-Chorweiler niedergestochen und schwer verletzt haben soll, wird zurückgenommen. Ein 22-jähriger Tatverdächtiger hat sich am Dienstagvormittag (15. April) im Beisein eines Rechtsanwalts im Polizeipräsidium Köln gestellt. Der junge Mann wurde festgenommen und soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Das Amtsgericht Köln hatte im Vorfeld einen Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Kölner erwirkt, da bereits kurz nach der Veröffentlichung der Fahndung erste zielführende Hinweise auf dessen Identität eingegangen waren. Diese hatten sich im weiteren Verlauf der Ermittlungen bestätigt. Der Tatverdächtige ist mehrfach kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten. Das Motiv und die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Die rechtliche Grundlage zur Veröffentlichung der Bilder ist somit entfallen. (cr/al)

