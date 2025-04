POL-K: 250414-3-K Pedelec-Fahrerin stürzt nach Kollision mit einem entgegenkommenden Radfahrer - Rettungshubschrauber fliegt Frau in Klinik

Köln (ots) - Zivilpolizisten haben am Sonntagnachmittag (13. April) auf einem Messeparkplatz in Köln-Deutz einen 29 Jahre alten Autoknacker festgenommen. Gegen 10 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei, nachdem der 29-Jährige immer wieder versucht hatte die Autotüren an abgestellten Fahrzeugen zu öffnen. Als er den Anrufer bemerkte, soll der verdächtige Mann in ...

