Polizei Köln

POL-K: 250414-1-K 29-jähriger Autoknacker nach versuchtem Diebstahl festgenommen

Köln (ots)

Zivilpolizisten haben am Sonntagnachmittag (13. April) auf einem Messeparkplatz in Köln-Deutz einen 29 Jahre alten Autoknacker festgenommen.

Gegen 10 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei, nachdem der 29-Jährige immer wieder versucht hatte die Autotüren an abgestellten Fahrzeugen zu öffnen. Als er den Anrufer bemerkte, soll der verdächtige Mann in einen BMW X 5 mit litauischem Kennzeichen gestiegen und vom Tatort geflüchtet sein. Zivilpolizisten entdeckten den Autodieb schließlich samt BMW auf einem angrenzenden Parkplatz. Bei der nachfolgenden Durchsuchung stellten sie über tausend Euro Bargeld, einen Störsender, diverse Bekleidungsstücke, eine Kamerausrüstung, Kopfhörer, ein Laptop sowie ein I-Pad, welches in der Nacht zu Sonntag ebenfalls aus einem anderen Auto in der Hornstraße gestohlen worden war, sicher.

Der aus Litauen stammende Mann hat derzeit keinen festen Wohnsitz in Deutschland und soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen unter anderem zur Herkunft der sichergestellten Gegenstände dauern an. (ja/al)

