Polizei Köln

POL-K: 250413-1-K Zigarettenautomaten gesprengt - Festnahme in Tatortnähe - Kripo sucht Zeugen

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat in der Nacht auf Sonntag (13. April) gegen 2.30 Uhr nach der Sprengung eines Zigarettenautomaten an der Straße In der Kreuzau im Ortsteil Poll einen 44 Jahre alten Mann festgenommen. Bei dem Verdächtigen, der unweit des Tatorts hinter einem Baum liegend angetroffen wurde, stellten die Beamten eine Brechstange, einen Böller, Drogen sowie zwei Handys sicher. Ein Polizeihubschrauber suchte das Umfeld nach möglichen weiteren Tatbeteiligten ab. Mehrere Anwohner hatten infolge des lauten Knallgeräuschs die Polizei alarmiert. Eine Zeugin gab an, ein Pkw habe sich von der Tatörtlichkeit entfernt.

Bereits in der Nacht auf Samstag (12. April) gegen 4.40 Uhr soll laut Zeugenangaben eine dreiköpfige Tätergruppe am Glockenblumenweg in Höhenhaus einen weiteren Zigarettenautomaten gesprengt und ausgeleert haben. Ein gegenüber geparkter Mitsubishi wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Ein Zeuge beschrieb die Flüchtigen als "circa 30 Jahre alt". Zwei Verdächtige seien etwa 1,70 - 1,75 Meter groß. Einer davon habe eine schwarze Lederjacke getragen, der Andere ein rotes Oberteil mit Kapuze. Der dritte Verdächtige sei noch etwas kleiner gewesen und habe ein schwarz-weißes Oberteil getragen.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 15, auch zur entstandenen Schadenssumme, dauern in beiden Fällen an. Es wird dringend um Zeugenhinweise gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cg/de)

