Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte entwenden Katalysatoren #polsiwi

Kreuztal-Kredenbach (ots)

Am Donnerstag (13.03.2025) sind Polizisten zu einem Autohandel in der Straße Auwiese in Kredenbach gerufen worden, weil es dort zu mehreren Diebstählen gekommen ist.

Der erste Diebstahl fiel gegen 13:00 Uhr im Rahmen von Rangierarbeiten auf, da die Motorgeräusche an dem Wohnmobil deutlich lauter waren als gewöhnlich. Bei näherer Betrachtung fiel auf, dass der Katalysator entwendet wurde. Insgesamten fehlten an fünf Wohnmobilen die Katalysatoren.

Da die Wohnmobile im Winter kaum genutzt wurden, könnte der Diebstahl bereits einige Zeit zurück liegen und schon zwischen Dezember und März stattgefunden haben.

Der Gesamtschaden dürfte sich ersten Ermittlungen nach auf ca. 12500 Euro belaufen.

Die Kreuztaler Kriminalpolizei wird die weiteren Ermittlungen übernehmen.

Zeugen, die trotz des langen Tatzeitraums Angaben zu verdächtigen Personen und/oder Feststellungen machen können, melden sich bitte unter der 02732/909-0 bei der Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell