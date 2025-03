POL-SI: Pkw überschlägt sich - 65-Jähriger leicht verletzt #polsiwi

Netphen - Hainchen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der L722 in Richtung zwischen Hainchen und dem Lahnhof ist am Samstagnachmittag (08.03.2025) ein Radfahrer leicht verletzt worden. Gegen 17:00 Uhr fuhr ein 52-jähriger Rennradfahrer vom Lahnhof kommend in Richtung Hainchen. In einer unübersichtlichen Linkskurve kam ihm auf seiner Seite der Fahrbahn ein Auto entgegen. Der Fahrradfahrer leitete eine Vollbremsung ein, ...

