POL-K: 250414-2-K Vier Einbrecher auf frischer Tat festgenommen - internationale Haftbefehle wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl vollstreckt

Mithilfe einer aufmerksamen Zeugin haben Polizisten am Freitagnachmittag (11. April) vier aus dem Kosovo stammende Einbrecher (23, 29, 41, 41) in Köln-Riehl festgenommen. Gegen 13.30 Uhr hatte die Kölnerin die Polizei gerufen, als sie zwei Männer beobachtet hatte, wie sie über die Balkontür eines Mehrfamilienhauses in der Naumannstraße in eine Wohnung eingedrungen waren. Ein weiterer an der Tat beteiligter Komplize soll währenddessen vor dem Wohnhaus Schmiere gestanden haben.

Als der 23-Jährige beim Eintreffen der Beamten weglaufen wollte, verhinderten die Streifenpolizisten seine Flucht und stellten ihn nach wenigen Metern. In der Tatortwohnung nahmen Polizisten die drei Komplizen fest und stellten eine Tasche mit bereitgelegtem Schmuck sowie einen Schraubendreher als mutmaßliches Tatwerkzeug sicher. Bei der Überprüfung der vier Festgenommenen stellte sich zudem heraus, dass bereits gegen drei von ihnen wegen Wohnungseinbruchdiebstahl ein international ausgestellter Haftbefehl aus Italien vorlag. Ein Richter schickte sie daher am Samstag in Haft. (ja/al)

