Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zeuge beobachtet unbekannte Täter bei versuchtem Einbruch in Getränkehandel

Unna (ots)

Drei unbekannte Täter haben in Unna am frühen Freitagmorgen (15.11.2024) versucht, in einen Getränkehandel an der Hansastraße einzudringen.

Ein Zeuge beobachtete, wie sich zwischen 01.55 Uhr und 02.05 Uhr die Unbekannten Zugang verschaffen wollten und rief die Polizei. Daraufhin flüchteten die Unbekannten, die alle einen dunklen Kapuzenpullover und jeder einen Rucksack auf dem Rücken getragen haben sollen, in einem weißen Pkw der Marke "Dacia" in Richtung Kreisverkehr.

Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

