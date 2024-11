Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Täterbeschreibung nach Hauseinbruch

Unna (ots)

Zwei unbekannte Täter sind am Donnerstag (14.11.2024) gegen 17.00 Uhr in ein Haus am Eschenweg in Unna eingedrungen.

Dabei konnten die beiden Unbekannten gesehen und folgendermaßen beschrieben werden:

Täter 1:

- Ca. 180 cm groß - Männlich - Sportlich - Blaue Jeans - Oben dunkel gekleidet - Osteuropäische Sprache

Täter 2:

- Ca. 170 cm groß - Männlich - Schlank - Oben dunkel gekleidet - Osteuropäische Sprache

Entwendet wurde augenscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt nichts.

Hinweise zum Einbruch bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell