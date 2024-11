POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Tankstelle

Unna (ots) - Unbekannte sind zwischen Montag (11.11.2024), 17.00 Uhr und Donnerstag (14.11.2024), 16.30 Uhr in eine Wohnung eines Einfamilienhauses an der Brunnenhäuserstraße in Unna eingedrungen. Die Täter kamen augenscheinlich über die Terrasse in das Haus und entwendeten dort Schmuck. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an ...

