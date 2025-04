Polizei Köln

POL-K: 250414-5-K/REK Syrer in kommunaler Unterkunft getötet - Mordkommission ermittelt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

In der Nacht auf Sonntag (13. April) gegen 1 Uhr hat der Sicherheitsdienst einer kommunalen Unterbringungseinrichtung in Kerpen-Sindorf (Rhein-Erft-Kreis) einen 29 Jahre alten syrischen Flüchtling tot aufgefunden. Die im Wohncontainer an der Straße Bruchhöhe liegende Leiche wies Verletzungen auf, die Rückschlüsse auf Gewalteinwirkung zulassen. Alarmierte Polizeikräfte sicherten den Tatort ab und stellten Beweismittel sicher. Eine Mordkommission der Kripo Köln hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Köln hat die Obduktion der beschlagnahmten Leiche veranlasst.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll es am Samstag (12. April) gegen 4.20 Uhr im Wohnraum des Geschädigten zu einem lautstark geführten Streit gekommen sein. Mit wem, ist noch unklar. Seitdem soll der 29-Jährige nicht mehr gesehen worden sein. Die Ermittlungen dauern an. (cg/al)

