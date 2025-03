LPI-GTH: Zu Fall gekommen

Ilmenau (ots) - In eine Kirche in der Friedrich-Ebert-Straße drangen ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam ein und entwendeten in der weiteren Folge unter anderem ein E-Piano. Der Gesamtwert des Beuteguts wird auf 3.000 Euro geschätzt. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 02. März, 12.00 Uhr und gestern, 19.30 Uhr verübt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0058625/2025) ...

