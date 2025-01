POL-LG: ++ Ohne Zulassung und Versicherungsschutz unterwegs ++ Alleinbeteiligt verunfallt - Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss ++ Unfall auf Kreisstraße - Drei Personen leichtverletzt ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Radbruch - Brand von Silageballen

Am Sonntag, den 05.01.25, gerieten gegen 17:45 Uhr fünf Silageballen in der Einemhofer Straße in Radbruch Brand. Durch einen Anwohner konnten die Silageballen aus der Scheune gebracht und dort durch die Feuerwehr kontrolliert abgebrannt werden. Ermittlungen zu einer möglichen Ursache dauern an.

Neetze - Ohne Zulassung und Versicherungsschutz unterwegs

Am Sonntag, den 05.01.25 gegen 11:00 Uhr kontrollierte die Polizei in der Lüneburger Landstraße einen 38-jährigen Fahrzeugführer eines Ford Mondeo. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Pkw derzeit nicht zugelassen ist und dadurch über keinen Versicherungsschutz verfügt. Entsprechende Strafverfahren sind nun gegen den 38-Jährigen eingeleitet worden.

Nahrendorf - Unfall auf Kreisstraße 15 - Glatte Fahrbahn und 0,94 Promille

Am Sonntag, den 05.01.25 kam es gegen 22:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Pommoisseler Straße. Der 38-jährige Fahrzeugführer befuhr mit seinem VW Touran die Kreisstraße 15 (Pommoisseler Straße) in Richtung Pommoissel. Kurz vor dem Ortseingang Pommoissel kam der Pkw vermutlich aufgrund der Witterungsverhältnisse in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab. Hierbei rutschte der Pkw eine Böschung hinab und kollidierte mit einem Zaun. Eine der vier Fahrzeuginsassen wurde dabei leicht verletzt. Im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrzeugführer zudem ein Atemalkoholwert von 0,94 Promille festgestellt werden.

Wittorf - 61-jährige aus Ilmenau geborgen

Am Vormittag des 05.01.25 wurde durch Rettungskräfte des DRLG eine 61-jährige leblose Person aus der Ilmenau in Wittorf geborgen. Die Polizei geht aktuell von keinem Fremdverschulden aus.

Lüneburg/Moldenweg - Fußgänger beim Ausparken angefahren

Am Montagmorgen, den 06.01.25, kam es gegen 09:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Toyota und einem 94-jährigen Fußgänger. Die 81-jährige Fahrzeugführerin des Toyotas übersah vermutlich beim Ausparken den hinter ihr die Straßen überquerenden 94-Jährigen. Dieser erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen.

Lüneburg/Düvelsbrooker Weg - Körperverletzung zum Nachteil eines 67-Jährigen

Bereits am 03.01.25 kam es gegen 08:30 Uhr zu einem körperlichen Übergriff auf einen 67-Jährigen, welcher zum Tatzeitpunkt mit seinem Hund im Bockelsberger Wald spazieren gewesen war. Nach ersten Erkenntnissen war der 67-Jährige dort auf einen weiteren Spaziergänger mit Hund gestoßen, woraufhin es zu Unstimmigkeiten bzgl. des Anleinens der Hunde gekommen sei. Der 67-Jährige sei dann u. a. durch ein Tischbein aus Holz am Kopf verletzt worden und musste zur weiteren medizinischen Versorgung im Klinikum behandelt werden. Der unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, 1,80 m - 1,85 m groß, schlank, ca. 55 Jahre alt, längere, graue Haare, etwa schulterlang, hellgraue Jacke und Jeans. Bei dem Hund würde es sich vermutlich um einen Kampfhund mit weißem Fell und dunkelbraunen/schwarzen Flecken handeln. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Woltersdorf - Alleinbeteiligt verunfallt - Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Ein 39 Jahre alter Fahrer eines Ford Fiesta kam am 05.01.2025 auf der Bundesstraße 493 aus Klein Breese kommend in Fahrtrichtung Woltersdorf nach links von der Fahrbahn ab. Die 35 Jahre alte Beifahrerin wurde dabei leichtverletzt. Bei dem unverletzten Fahrer stellte die Polizei eine Beeinflussung durch Alkohol in Höhe von 1,39 Promille fest. Zusätzlich verlief ein Drogentest positiv auf die Wirkstoffe Kokain und Amphetamin. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Uelzen

Wrestedt - Unfall auf Kreisstraße - PKW kollidieren - Drei Personen leichtverletzt

Am 05.01.2025 gegen 14:00 Uhr befuhr ein 33 Jahre alter Fahrer eines PKW-Opel den Ortsverbindungsweg von Klein Bollensen in Richtung Wrestedt. Dabei beabsichtigte er die Kreisstraße 14 zu überqueren und übersah dabei einen von rechts kommenden, bevorrechtigten Skoda Fabia. Bei der Kollision wurde der 33-Jährige sowie die Fahrerin des Skoda im Alter von 49 Jahren und ein im Skoda befindliches Kind leichtverletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Uelzen - Mit falschem Kennzeichen unterwegs - Diebstahl von Getränkedose

Ein 40-Jähriger fuhr am 05.01.2025 gegen 11:00 Uhr mit einem Kleinkraftrad zu einer Tankstelle in der Veerßer Straße. Dort konsumierte er Alkohol und entwendete eine Getränkedose im Wert von wenigen Euros. Die Polizei stellte anschließend fest, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Das angebrachte Versicherungskennzeichen gehörte nicht zu dem genutzten Fahrzeug. Wenige Stunden später fuhr der Mann mit dem Kleinkraftrad erneut los und stürzte. Aufgrund der Alkoholisierung wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der Mann in Gewahrsam genommen.

Uelzen - Fahrraddiebstahl

In der Nacht zum 05.01.2025 wurde ein Fahrrad der Marke "Kalkhoff" im Wert von wenigen tausend Euro von derzeit Unbekannten entwendet. Das schwarze Fahrrad befand sich gegen 22:00 Uhr angekettet und verschlossen an einem Fahrradabstellplatz in der Straße "Emsberg". Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

