POL-LG: ++Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 03.-05.01.2025++

Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 03.-05.01.2024

Stadt und Landkreis Lüneburg

Am Freitagmorgen gegen 06.30 Uhr manövrierte sich ein 33-jähriger ortsunkundiger Fahrer eines Sattelzuges in eine missliche Lage. Nachdem ihm sein Navi überzeugend den Weg durch die Straße Bürgergarten in Lüneburg gewiesen hatte, musste der 33-jährige schnell feststellen, dass die Straße nicht nur immer schmaler wurde, sondern letztlich in einer Sackgasse endete. Beim Befreiungsversuch wurden insgesamt drei geparkte Fahrzeuge und ein Gartenzaun beschädigt.

Unbekannte sind in der Zeit vom 20.12. - 03.01.25 in die Turnhalle des Johanneums eingebrochen. Hier wurden weitere Türen aufgehebelt und Sportgeräte aufgebaut. Ob auch etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. In der Samstagnacht zwischen 01.20 und 97.45 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Büro im Blümchensaal in Lüneburg. Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangte der oder die Täter in das Büro und entwendete dort elektronische Geräte.

Ein 49-jähriger Mann bewohnt seit einiger Zeit illegal ein leerstehendes Haus im Schanzenweg in Lüneburg. Gegen 15.00 Uhr am Samstag wollte er sich Kartoffeln in einem Kamin zubereiten, der jedoch nicht angeschlossen war. Es kam zu einer massiven Rauchentwicklung und dem Einsatz der Feuerwehr. Der im Gesicht stark verrußte Mann wurde im Nahbereich des Hauses angetroffen und leugnete die Tat zunächst. Seine äußere Erscheinung konnte die Polizeibeamten allerdings nur schwer von seiner Unschuld überzeugen. Es wurde eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet.

Am frühen Samstagmorgen belästigte ein 36-jähriger Mann Mitbewohner der Flüchtlingsunterkunft im Papageienweg in Adendorf. Nachdem die Polizei zunächst die Situation schlichten konnte und den Ort wieder verlassen wollte, bedrohte der Mann dann die Mitbewohner erneut und hielt diesen nun ein Messer vor. Der Mann wurde daraufhin bis zum Morgen in Polizeigewahrsam genommen.

In Bleckede kam es am Samstagvormittag gegen 10.30 Uhr zu einer Verletzung durch Messerstiche. In der Straße Am Bleckwerk gerieten ein 21-jähriger und ein 23-jähriger aneinander. Der zuvor angegriffene 21-jährige zog schließlich ein Küchenmesser und verletzte den Kontrahenten durch Stiche in Arme und Beine, sodass dieser verletzt im Klinikum Lüneburg behandelt werden musste. Lebensgefahr bestand nicht.

Stadt und Landkreis Uelzen

Uelzen - Fahren ohne Pflichtversicherung Am Samstag, gegen 14:00 Uhr, wurde in der Heinrich-Meyerholz-Straße ein 22-jähriger auf einem E-Scooter kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass an dem E-Scooter ein Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr angebracht war, weshalb kein aktueller Versicherungsschutz bestand. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Drohe - Von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt Am Samstag, gegen 15:00 Uhr kommt ein 55-Jähriger mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und touchiert eine Straßenlaterne und einen Gartenzaun. Der Fahrzeugführer wird bei dem Unfall leicht verletzt. Es entsteht ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Bad Bevensen - Scheibe eines Unterstandes zerstört Am Samstag, gegen 23:20 Uhr, zerstören Unbekannte die Glasscheibe eines Unterstandes in der Verladestraße in Bad Bevensen. Es entsteht ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise an die Polizei Bad Bevensen unter 05821/97655-0.

Landkreis Lüchow Dannenberg

Lüchow - Betrunkener findet eigenes Auto nicht Am Freitagabend rief eine männliche Person die Polizei, da er sein Auto nicht wiederfinden konnte. Wenig später stellte sich heraus, dass der Herr unter dem Einfluss von Alkohol und weiteren Betäubungsmitteln stand. Da er in diesem Zustand bereits einen Pkw führte, wurde ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Dannenberg - Mehrfach gegen Hausverbot verstoßen Am frühen Freitagabend wurde die Polizei von einer betrunkenen männlichen Person auf Trapp gehalten. Der Mann ist der Polizei bereits aus der Vergangenheit bekannt. Am Freitag versuchte er auf der Suche nach Verpflegung mehrere in ein Lebensmittelgeschäft zu gelangen. Da in der Vergangenheit bereits ein Hausverbot gegen ihn verhängt wurde, mussten nun mehrere Verfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet werden.

Amt Neuhaus - Verfolgungsfahrt ohne Führerschein Am späten Samstagabend kam es in Neuhaus zu einer Verfolgungsfahrt. Nachdem die Polizei einem Verkehrsteilnehmer das Anhaltesignal gab, versuchte dieser sich der Kontrolle zu entziehen. Nachdem dieser von der Polizei wenig später gestellt werden konnte, stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz der nötigen Fahrerlaubnis war. Es wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wustrow/ Dannenberg - Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnten die Polizei mehrere Verkehrsteilnehmer feststellen, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Es wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle sowohl bei der Fahrerin eines E-Scooters, als auch bei dem Fahrer eines Rollers festgestellt, dass diese unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen.

Dannenberg - Streit eskaliert

Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Dannenberger Innenstadt zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Aus dem Streit entstand kurze Zeit später eine körperliche Auseinandersetzung. Als die Polizei eintraf konnten die Beteiligten getrennt werden. Nachdem die polizeiliche Arbeit abgeschlossen war, durften alle Beteiligten den Weg nachhause antreten.

