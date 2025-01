Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Brand eines Mehrfamilienhauses in Kaltenmoor ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg/Kaltenmoor - Brand eines Mehrfamilienhaus

Am 03.01.2025 wurde gegen 23:15 Uhr durch Anwohner ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Graf-von-Moltke-Straße in Lüneburg gemeldet. Nach ersten Meldungen zur Folge kam es zu einer Rauchentwicklung im Keller des Hauses, welche sich bis in das Treppenhaus ausbreitete. Aufgrund dessen gelang es den Bewohnenden zunächst nicht, ihre Wohnungen eigenständig zu verlassen. Der Brand konnte durch das schnelle Eingreifen der eingesetzten Kräfte der Feuerwehr gelöscht werden, sodass anschließend alle 55 Bewohnenden evakuiert werden konnten. Vier Personen sind vorsorglich in ein Klinikum verbracht worden. Aktuell geht die Polizei jedoch von keinen verletzten Personen aus. Aufgrund der starken Hitze- und Rauchentwicklung entstand erheblicher Sachschaden im Treppenhaus, sodass dieser bis auf weiteres nicht passierbar und das Haus nicht bewohnbar ist. Der Schaden wird auf mehrere Tausende Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derweil noch an.

