Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Falsch abgebogen - Lkw touchiert mindestens drei Pkw sowie einen Gartenzaun ++ Portemonnaie aus Umhängetasche gestohlen ++ Von Fahrbahn abgekommen - Fahrer leicht verletzt - 1,25 Promille ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg/Am Sande - Socken eingesteckt

Am Donnerstag, den 02.01.2025 gegen 12:45 Uhr entnahm eine 40-Jährige insgesamt acht Paar Socken aus einer Auslage in einem Einzelhandelsgeschäft Am Sande. Die Socken steckte sie anschließend in einen mitgeführten Beutel und verließ die Verkaufsfläche. Als am Ausgang die elektronische Warensicherung auslöste, wurde sie vom Personal angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die 40-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

Lüneburg/Kaltenmoor - Versuchter Einbruch in Kirche

Unbekannte versuchten sich zwischen dem 01.01.25 und 02.01.25 gewaltsam Zutritt in eine Kirche am St.-Stephanus-Platz zu verschaffen, indem sie auf das Schloss einwirkten. Ein Eindringen hatte nicht stattgefunden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg/Am Hang - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Bei einem Versuch blieb es in der Straße Am Hang. Ein Unbekannter versuchte in den späten Nachmittagsstunden des 02.01.25 über die Terrassentür in das Wohnhaus zu gelangen, als dieser durch den Anwohner des Hauses gestört wurde. Der Unbekannte flüchtete daraufhin über das rückwärtige Grundstück. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg/Einbrüche in Copyshop und Friseurgeschäft

Zu einem Einbruchdiebstahl in einen Copyshop kam es in der Nacht auf den 03.01.25 in der Lüner Straße. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten und durchsuchten diese nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einem Diebstahl eines Tresors. Auch in der Altenbrückertorstraße kam es zu einem Einbruchdiebstahl im selbigen Tatzeitraum. Die Unbekannten gelangten mittels Gewalt an der Eingangstür in die Räumlichkeiten. Nachdem sie diese durchsucht hatten, entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen Bargeld, Haarschneidemaschinen sowie eine Mikrowelle. Die Schäden belaufen sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Falsch abgebogen - Lkw touchiert mindestens drei Pkw sowie einen Gartenzaun

In den frühen Morgenstunden des 03.01.25 beabsichtigte ein 33-Jähriger mit seinem Lkw einen Lebensmittelhersteller im Lüner Weg zu beliefern. Ärgerlicherweise bog er eine Einfahrt zu früh in den Lüner Damm ein und befuhr die Straße bis zur Sackgasse Bürgergarten. Beim Versuch zu rangieren, touchierte der 33-Jährige mindestens drei geparkte Fahrzeuge sowie einen Gartenzaun. Mithilfe der Polizei konnte der Lkw schließlich wenden und seine Fahrt fortsetzen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Kontaktgrill entwendet

Am 02.01.25 kam es gegen 17:15 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft im Develangring zu einem Diebstahl eines Kontaktgrills. Zwei weibliche Personen entnahmen nach ersten Erkenntnissen den Kontaktgrill aus der Auslage und verließen anschließend die Verkaufsfläche. Die Ware weist einen Wert von rund 65 Euro auf. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Gartow - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz in der Straße Am Helk kam es am 02.01.25 zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Unbekannte verließen die Örtlichkeit, nachdem sie vermutlich beim Rangieren gegen einen dort geparkten Ford EcoSport gefahren waren. Am Ford entstand dadurch ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - Portemonnaie aus Umhängetasche gestohlen

Am 02.01.25 zwischen 10:10 Uhr und 10:30 Uhr entwendeten Unbekannte das Portemonnaie aus der Umhängetasche einer 59-Jährigen. Diese befand sich zum Tatzeitpunkt in einem Supermarkt am Adolfplatz. Neben Ausweispapieren haben sich mehrere Euro Bargeld in dem Portemonnaie befunden. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf über 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Ohne Pflichtversicherung unterwegs

Am Donnerstag, den 02.01.25 gegen 11:00 Uhr befuhr eine 19-Jährige die Nothmannstraße mit ihrem E-Scooter, obwohl dieser über keine Pflichtversicherung verfügte. Die 19-Jährige war der Polizei bereits aufgrund mehrfacher gleich gelagerter Verstöße bekannt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der E-Scooter daraufhin beschlagnahmt. Entsprechende Strafverfahren sind eingeleitet worden. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Jelmstorf - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs - 0,58 Promille

Bei einer Verkehrskontrolle am Abend des 02.01.25 zwischen Jelmstorf und Medingen konnte ein 40-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades keine Fahrerlaubnis vorweisen. Zudem ergab im weiteren Verlauf der Kontrolle ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest 0,58 Promille. Gegen den 40-Jährigen sind nun entsprechende Verfahren eingeleitet worden.

Bad Bevensen - Fahrerflucht auf Parkplatz

In der Bahnhofstraße kam es auf einem Parkplatz am 02.01.25 zwischen 13:15 Uhr und 13:25 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich wurde der dort geparkte VW T-Cross beim Ein- oder Ausparken durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug touchiert. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Uelzen/Bundesstraße 493 - Von Fahrbahn abgekommen - Fahrer leicht verletzt - 1,25 Promille

Am Abend gegen 20:30 Uhr des 02.01.25 befuhr ein 28 Jahre alter Fahrer eines Mercedes die Bundesstraße 493 in Richtung Rätzlingen. Zwischen dem Abzweig Tatern und Rätzlingen kam dieser rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke sowie mit einem dort befindlichen Baum. Der 28-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Am Fahrzeug, der Leitplanke sowie am Baum entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,25 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren ist gegen den 28-Jährigen eingeleitet worden. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell