Polizei Köln

POL-K: 250416-1-K Unbekannter setzt Wohnungstür in Brand - Öffentlichkeitsfahndung nach Feuer in Meschenich

Köln (ots)

Mit Bildern aus einer privaten Videoüberwachung fahndet die Kriminalpolizei nach einem bislang noch nicht identifizierten Mann, der im Verdacht steht, am 27. November 2024 (Mittwoch) die Wohnungstür in einem Hochhaus in Köln-Meschenich mutmaßlich mit Vorsatz in Brand gesetzt zu haben.

Zeugen war der Unbekannte gegen 6.45 Uhr in dem Hochhaus an der Straße "An der Fuhr" aufgefallen, nachdem er auffällig einen Karton vor der Tür der später betroffenen Wohnung zusammengefaltet hatte. Anwohner lokalisierten kurz darauf das Feuer im Flur vor der Wohnung und riefen die Feuerwehr hinzu.

Laut bisherigen Ermittlungen soll das Feuer mutmaßlich auch durch den angezündeten Karton ausgelöst worden sein.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern noch an.

Bilder des Gesuchten sind unter folgenden Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/165730

Zeugen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Verdächtigen machen, können, werden gebeten, sich bei den Brandermittlern unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell