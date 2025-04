LPI-NDH: Verkehrsinsel überfahren und geflüchtet

Roßleben (ots) - Am Samstag, den 05.04.2025, gegen 23:00 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Kyffhäuser die Information, dass es in Roßleben, in der Ziegelrodaer Straße, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam. Unbekannte nutzten in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 23:00 Uhr nicht nur die Dämmerung, sondern auch die Abwesenheit der Bewohner aus und verschafften sich unbefugt Zutritt zum Wohnhaus. Als die Bewohner ...

mehr