Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tierliebe wird zum Verhängnis - Auto überschlägt sich zwischen Artern und Edersleben

L 3086 Artern - Edersleben (ots)

Am Samstag, den 05.04.2025, gegen 16:50 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Kyffhäuser eine Mitteilung über einen Verkehrsunfall auf der L 3086 zwischen den Ortslagen Arten und Ederslaben. Kurz vor der Kreuzung nach Voigtstedt landete ein Renault-Fahrer mit seinem PKW im Straßengraben und überschlug sich. Noch vor Eintreffen der Beamten vor Ort konnte sich der leichtverletzte Fahrer, mit Hilfe eines Ersthelfers, aus dem auf dem Dach liegenden Auto, selbst befreien. Die eingesetzten Beamten konnte vor Ort feststellen, dass der PKW ca. 50 Meter durch den Straßengraben fuhr, bevor er sich an einer Erdanhäufung aufbäumte und überschlug. Als Grund für dieses waghalsige Fahrmanöver gab der Fahrer an, dass ein Tier, vermutlich ein kleiner dunkler Hund, die Straße vor ihm überquerte und er, um diesen zu schützen, ein Brems- und Ausweichmanöver startete, was den Fahrer am Ende in den Graben beförderte. An dem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten 15.000,- EUR, der Fahrer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Das "Verursachertier" verließ unverletzt den Ort des Geschehens noch vor Eintreffen der Polizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell