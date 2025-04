LPI-NDH: Kellereinbruch Leinefelde

Nordhausen (ots) - In der Zeit vom 04.04.2025 / 23:30 Uhr bis 05.04.2025 / 06:30 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Weißenborn-Lüderode in der Hohen Straße aus bislang unbekannter Ursache mit einem Zaun. Der Unbekannte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von 600,-EUR. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

