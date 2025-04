Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Allgemeine Verkehrskontrollen im Landkreis Nordhausen

Nordhausen (ots)

Auch an diesem Wochenende (Freitag und Samstag) führten die Beamten des Inspektionsdienstes der Landespolizeiinspektion wieder allgemeine Verkehrskontrollen mit dem Ziele der Überprüfung der Fahrtauglichkeit der Fahrzeugführer durch. Überwiegend hatten die Beamten bei den Kontrollen nichts zu beanstanden.

Bei 3 Verkehrsteilnehmer wurden jeweils Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da die Personen am öffentlichen Verkehr mit einem Kraftfahrzeug teilnahmen, obwohl sie augenscheinlich unter dem Einfluss von Cannabis standen und hierfür keine Berechtigung vorlegen konnten.

Am Freitagabend unterzogen die Beamten einen 34-Jährigen in der Schillerstraße in Nordhausen einer Kontrolle mit seinem Kraftfahrzeug. Der Mann aus Nordhausen hatte jedoch vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert und gab einen Atemalkoholwert von 1,17 Promille ab. Ebenso verfügte er nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis sowie eine notwendige Pflichtversicherung für das Fahrzeug.

Bei einer 34-Jährigen aus Nordhausen lag der Anfangsverdacht für den Konsum weiterer berauschender Mittel vor, als sie beim Führen eines E-Scooters in der Leimbacher Straße am Samstag kontrolliert wurde. Der durchgeführte Drogenvortest zeigte neben THC auch ein positives Ergebnis für Amphetamin und Methamphetamin an.

Bei allen aufgeführten Verstößen wurden erforderliche Blutentnahmen durchgeführt und die notwendigen Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell