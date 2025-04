Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rätsel um vermeintliche Explosion offenbar geklärt

Mühlhausen (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag gab es mehrere Anrufe aufgrund eines explosionsartigen Knalls im Stadtgebiet von Mühlhausen. Eingeleitete Prüfungshandlungen führten in der Nacht zu keinen relevanten Feststellungen. Auch am Freitag früh blieben weitere Hinweise aus. Zwischenzeitlich lag die Vermutung nahe, die lauten Geräusche in der Nacht könnten im Zusammenhang mit derzeitig stattfindenen Flugmanövern der Bundeswehr stehen. Am Nachmittag klärte sich dann alles auf. Eine Recyclingfirma meldete einen gesprengten Glascontainer am Flachswasser in Mühlhausen. Dieser wies erhebliche Beschädigungen auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Container wurde ein Sachschaden von ca. 2000 Euro festgestellt. Hinweise im Zusammenhang mit der Tat nimmt die Polizei in Mühlhausen entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell