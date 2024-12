Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Selbach - Brand an Hausfassade

Gaggenau (ots)

Am späten Mittwochabend kam es an einem Anwesen in der Straße "An den Badäckern" zu einem Brand. Ein aufmerksamer Feuerwehrmann einer benachbarten Wehr, der am Abend privat die Badener Straße in Selbach befuhr, bemerkte den Rauch und meldete der Rettungsleitstelle gegen 23:30 Uhr den Brand. In der Zwischenzeit begab er sich zum Brandort und alarmierte die zu diesem Zeitpunkt noch ahnungslosen Bewohner. Durch die 34 Einsatzkräfte der Feuerwehren Gaggenau und Selbach, die mit sechs Fahrezugen angerückt waren, konnte das Feuer an der Hausfassade schnell gelöscht werden. Die Brandursache ist derzeit unklar. Verletzt wurde niemand. An der Gebäudefassade entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell