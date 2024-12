POL-OG: Rastatt - Zeugen nach möglichem Unfall gesucht

Offenburg (ots) - Streitigkeiten in einem Wohnanwesen in einem Gaggenauer Teilort endeten am Mittwoch für einen Mann in einer Justizvollzugsanstalt. Eine Seniorin meldete gegen 22:30 Uhr, dass sie offenbar mit einem engagierten Pfleger wegen seiner Geldforderung in Streit geraten sei und er jetzt randalieren würde. Beim Eintreffen der Polizeistreifen konnte der Störenfried im Außenbereich angetroffen werden. Bei der ...

