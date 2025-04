LPI-NDH: Diebstahl aus Gartenlaube Lenterode

Nordhausen (ots) - Am 05.04.2025 / 01:15 Uhr ereigneten sich in einer Wohnung in der Leinefelder Konrad-Martin-Straße aus bislang unbekannter Ursache mehrere Explosionen. Dadurch geriet diese in Brand und beschädigte eine Wasserleitung, aus der unkontrolliert Wasser in die betreffende Wohnung lief. Dieses ergoss sich in der weiteren Folge auch in die Wohnung darunter. Der 47jährige Wohnungsinhaber wurde bei dem Brand schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. ...

