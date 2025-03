Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbruch in Gewerbeobjekt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Eine für einen Einbruch ungewöhnliche Spurenlage fanden Ermittler der Kriminalpolizei Gelsenkirchen am Dienstagvormittag, 4. März 2025, in den Räumen einer Firma auf der Grothusstraße in Heßler vor. Zum einen wurden mehrere technische Geräte entwendet, zum anderen besprühten die bislang unbekannten Tatverdächtigen die innenliegenden Wänden des Gewerbeobjekts mit Sprühfarbe. Der Tatzeitraum konnte durch den Geschäftsführer von Montag, 3. März 2025, gegen 17 Uhr, bis Dienstag, 4. März 2025, 7.15 Uhr, eingegrenzt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum im Umfeld des Kreuzungsbereichs Grothusstraße/Hans-Böckler-Allee etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu wenden.

