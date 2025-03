Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Polizisten bei Widerstand leicht verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstagnachmittag, 4. März 2025, gegen 14.10 Uhr, sind zwei Polizeibeamte bei einer Ingewahrsamnahme an einer Bahnhaltestelle an der Kurt-Schumacher-Straße in Erle leicht verletzt worden.

Vorausgegangen war ein Gewaltdelikt zum Nachteil einer 16-jährigen Gelsenkirchenerin in Schalke. Im Zuge des Einsatzes wurde nach einem 20 Jahre alten ehemaligen Freund gefahndet. Die Beamten trafen den gesuchten 20-jährigen Gelsenkirchener in der Bahnlinie 302 an und verließen gemeinsam mit dem Tatverdächtigen die Bahn an der Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße/Willy-Brandt-Allee. Während der Kontrolle an der dortigen Bahnhaltestelle zeigte sich der 20-Jährige aggressiv und beleidigte die Beamten. Als er eine drohende Körperhaltung einnahm und sich weigerte, den Anweisungen der Polizisten zu folgen, sollten ihm Handfesseln angelegt werden. Bei der Festnahme leistete der Tatverdächtige Widerstand. Schließlich gelang es den beiden Beamten den Aggressor zu Boden zu bringen und zu fixieren. Selbst gefesselt sperrte sich der Mann und versuchte mehrmals, mit Kopfstößen die Polizisten zu verletzen. Während der Widerstandshandlung verletzten sich die beiden Polizeibeamten leicht, verblieben aber dienstfähig.

Der 20-Jährige wurde in das Polizeigewahrsam Gelsenkirchen gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell