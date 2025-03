Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Aufbrüche aus Autos in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Zwischen Sonntag, 2. März 2025, 20 Uhr und Montag, 3. März 2025, 23.30 Uhr, verzeichnete die Polizei Gelsenkirchen in verschiedenen Stadtteilen insgesamt zwölf Einbrüche in geparkte Autos. Die Tatorte waren vermehrt in Ückendorf, in Schalke und in der Altstadt. In allen Fallen wurde eine Scheibe eingeschlagen und offen sichtbare persönliche Gegenstände oder Wertsachen aus dem Fahrzeug gestohlen. Ob es aktuell einen Tatzusammenhang gibt, ist Bestand der laufenden Ermittlungen. Diese dauern noch an. Wer Hinweise zu Tatverdächtigen oder weitere sachdienliche Hinweise tätigen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 8212 im Kriminalkommissariat 22 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Um derartigen Straften vorzubeugen appelliert, die Polizei Gelsenkirchen erneut, keine Wertsachen in Fahrzeugen zurückzulassen. Schützen Sie Ihr Eigentum und sensibilisieren Sie Familie, Freunde und Bekannte:

1. Wertgegenstände immer mitnehmen. Lassen Sie keine wertvollen Dinge im Auto zurück. Nehmen Sie Handtaschen, Geldbörsen und elektronische Geräte immer mit, wenn Sie das Fahrzeug verlassen. Auch der Fahrzeugbrief gehört nicht ins Handschuhfach.

2. Verstecken Sie Ihre Wertsachen. Wenn es unvermeidlich ist, etwas im Auto zu lassen, verstecken Sie es gut. Nutzen Sie den Kofferraum oder Abdeckungen, um die Sicht auf wertvolle Gegenstände zu minimieren.

3. Sichern Sie Ihr Fahrzeug. Achten Sie darauf, dass alle Türen und Fenster geschlossen und das Auto ordnungsgemäß verschlossen sind.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell