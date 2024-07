POL-SI: Zwei leichtverletzte nach Verkehrsunfall in Freudenberg - #polsiwi

Siegen / Netphen (ots) - Zwei Wohnungseinbrüche und einen Garagenaufbruch haben die Polizei am Freitag und Samstag (27. Juli) beschäftigt. In Kaan-Marienborn nutzten unbekannte Täter eine kurze Abwesenheit der Wohnungsinhaber aus, um am helllichten Tag in ein Haus einzubrechen. Die Einbrecher öffneten in der Straße Am Ellenberg gewaltsam ein Fenster und gelangten ...

mehr